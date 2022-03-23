Окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку
У Росії відзвітували про чергове вдале знищення "військової інфраструктури" України в місті Краматорськ. Правда, фото трохи сплутали, показавши свою ж спалену техніку з буквою Z на борту.
Своїми успіхами поділилося у Twitter підконтрольне владі ЗМІ РИА Новости.
"ЗС Росії завдали високоточного удару по військових об'єктах ЗСУ в Краматорську", - повідомили в Генштабі окупантів вранці 22 березня.
На фото видно лежачий снаряд, спалена техніка, серед яких КамАз з буквою Z на борту.
Ймовірно, вони вирішили подати ілюстративне фото з підбитою технікою, але трохи переплутали, забувши замазати букву Z в фотошопі.
Краматорськ дійсно часто піддається ракетно-бомбовим ударам, правда, шукає ворог наші військові об'єкти як завжди десь між дев'ятиповерхівок. На фото нижче результати атаки 14 березня.
Фото: РБК-Україна
А також 18 березня.
t.me/pavlokyrylenko_donoda
Відзначимо, що під час бомбардування Краматорська 22 березня в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.
Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.
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