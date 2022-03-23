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Окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку

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Краматорськ, Середа 23 березня 2022 09:54
Окупанти зганьбилися з "успіхами" в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку Фото: окупанти в одному з російських міст (Getty Images )
Автор: Світлана Мащенко

У Росії відзвітували про чергове вдале знищення "військової інфраструктури" України в місті Краматорськ. Правда, фото трохи сплутали, показавши свою ж спалену техніку з буквою Z на борту.

Своїми успіхами поділилося у Twitter підконтрольне владі ЗМІ РИА Новости.

"ЗС Росії завдали високоточного удару по військових об'єктах ЗСУ в Краматорську", - повідомили в Генштабі окупантів вранці 22 березня.

На фото видно лежачий снаряд, спалена техніка, серед яких КамАз з буквою Z на борту.

Ймовірно, вони вирішили подати ілюстративне фото з підбитою технікою, але трохи переплутали, забувши замазати букву Z в фотошопі.

Окупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку

Краматорськ дійсно часто піддається ракетно-бомбовим ударам, правда, шукає ворог наші військові об'єкти як завжди десь між дев'ятиповерхівок. На фото нижче результати атаки 14 березня.

Окупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-технікуОкупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку

Фото: РБК-Україна

А також 18 березня.

Окупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-технікуОкупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-технікуОкупанти зганьбилися з &quot;успіхами&quot; в Краматорську, показавши свою спалену Z-техніку

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Відзначимо, що під час бомбардування Краматорська 22 березня в черговий раз застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

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