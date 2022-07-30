Окупанти зганьбилися розмінуванням території за допомогою пляшки: відео "новітніх технологій"

Також опублікували відео, яке в мережу виклали самі окупанти.

На ролику видно, як російський сапер намагається розмінувати територію обрізаною пляшкою, привʼязаною до звичайної палиці. Також на ньому практично немає спеціалізованого одягу, який би міг його врятувати у випадку вибуху.

Тому це відео ще раз доводить, що російських військових кинули на війну, як "гарматне м'ясо" без спеціальної техніки та спорядження.