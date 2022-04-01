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Окупанти в Маріуполі вбили 11-річну гімнастку Катю Дьяченко: через тиждень знищили мати і братика

У Маріуполі від обстрілів загинула сім'я спортсменки Каті Дьяченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі від обстрілу російських окупантів загинула 11-річна спортсменка Катерина Дяченко. Згодом рашисти обстріляли лікарню, в якій лежали мама спортсменки з молодшим братом, таким чином знищивши всю сім'ю маленької спортсменки.

Про це повідомив колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба.

Микола пояснив, що спочатку окупанти вбили 11-річну Катю і її батька у них вдома. А потім - її молодшого братика і маму, коли вони перебували в лікарні.

"Кілька днів тому я розповідав, що ворожий снаряд потрапив в будинок 11-річної української гімнастки Каті Дяченко в Маріуполі. Знаходилися в будинку дівчинка і її тато загинули", - написав Кулеба.

На превеликий жаль, стало відомо про те, що лікарню, де перебувала мама дівчинки разом з молодшим братом, обстріляли військові Путіна.

"Ціла сім'я загинула від рук нелюдів у російській військовій формі, і найстрашніше, що лічильник дитячих смертей в Україні продовжує свій відлік", - резюмував колишній уповноважений з прав дітей.

Катя Дьяченко з тренером (фото: Маріупольська міськрада)

Як ми раніше писали, в Чернігові від артобстрілу загинув маленький син рекордсмена України Максима Уса.

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Маріуполь