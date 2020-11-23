Окупанти будуть знущатися над кримчанами заради економії води

В Євпаторії прийняли рішення відключити гарячу воду до кінця поточного року. Рішення окупантів озвучив так званий "голова" підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Окупанти не назвали точну дату відновлення подачі гарячої води в Євпаторії, проте пообіцяли, що її дадуть до кінця року.

"Змушений поставити до відома жителів Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в місті гарячої води – так, як це було зроблено в Сімферополі", – сказав Баженов.

За його інформацією, гарячу воду відключать 26 листопада і відновлять після введення в експлуатацію вілінського водозабору №2.

Варто нагадати, що у 2020 році в Криму виник різкий дефіцит запасів води. Також через посуху висохло кілька найкрасивіших озер. Так звана "влада" анексованого Криму вважає, що виною всьому злодії.

Раніше в окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Причиною зникнення багатьох водойм є масове буріння свердловин в цьому регіоні.

Також повідомлялося, що цього літа в Криму пересохло знамените солоне озеро Сасик-Сиваш, розташоване між містами Євпаторія та Саки. Його дуже любили туристи.