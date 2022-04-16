Окупант поскаржився на склад своєї армії: "наркомани, діди і повії в чоловічому вигляді"

Так, один з військових інструкторів РФ скаржиться в телефонній розмові, що нова партія новобранців, м'яко кажучи, не зовсім придатна для війни.

"Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди і повії, бл*дь, в чоловічому вигляді", - скаржиться військовий.

За його словами, новенькі так багато чули про мародерство передових груп загарбників, що замість вогневої підготовки "відточують навички" грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.

"Ми думали залишити катери біля Інституту. Я підійшов поговорити з їх старшим – там якийсь зам дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь довб*б з них вже розбирає катер! Просто на рівному місці! Там народ настільки піз анутий... Вони мародерять самі у себе", - говорить в телефонній розмові росіянин.

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