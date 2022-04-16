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Окупант поскаржився на склад своєї армії: "наркомани, діди і повії в чоловічому вигляді"

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Субота 16 квітня 2022 14:14
Окупант поскаржився на склад своєї армії: "наркомани, діди і повії в чоловічому вигляді" Фото: солдати РФ скаржаться на склад армії (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Російська армія зазнає на війні в Україні значних втрат, на момент 16 квітня ЗСУ знищили 20100 супротивників. Але солдати РФ вже починають обурюватися, що в армію беруть всіх, кого попало.

Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова окупанта.

Так, один з військових інструкторів РФ скаржиться в телефонній розмові, що нова партія новобранців, м'яко кажучи, не зовсім придатна для війни.

"Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди і повії, бл*дь, в чоловічому вигляді", - скаржиться військовий.

За його словами, новенькі так багато чули про мародерство передових груп загарбників, що замість вогневої підготовки "відточують навички" грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.

"Ми думали залишити катери біля Інституту. Я підійшов поговорити з їх старшим – там якийсь зам дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь довб*б з них вже розбирає катер! Просто на рівному місці! Там народ настільки піз анутий... Вони мародерять самі у себе", - говорить в телефонній розмові росіянин.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Як ми писали раніше, в дитсадках РФ дітям розповідають, що війна в Україні це правильно.

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Російська Федерація
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