Окупант на Харківщині вів кривавий щоденник: що в ньому писав жорстокий загарбник

Російський окупант, який дислокувався в Харківській області, вів щоденник війни і записував там всі звірства, що відбувалися в Україні.

Про що писав окупант

Щоденник загарбник почав вести 28 березня, а перетнув кордон він з 24 на 25 березня 2022 року. У так званому "есе" він описує кожен день свого перебування на українській землі. Щоденник знайшли наші захисники серед усього, що залишили в будинках після себе росіяни в одному з будинків. Всього в зошиті 10 аркушів.

Позивний "Пес"

У російського військового був позивний "Пес". Коли велися обстріли району Салтівка в Харкові загарбник особливо смакує ці події. Він насолоджується обстрілами, називаючи це прекрасним.

"Господи, це біла страшна, але хороша ніч. У передмісті Харкова з приватними будинками. У приціл я бачив величезну смугу будинків, до самих багатоповерхівок Харкова. Цієї ночі все поливалося вогнем "Градів". У прицілі я бачив, як горіло все. Це біла просто величезна смуга сіл, охоплених полум'ям. Небо було криваво-червоного кольору всю ніч. І над нашими "Градами" і над селами. Це було жахливо, але як добре. Я запам'ятав це на все життя. У пам'яті своїй я відзначив це як криваву ніч", - пише окупант.

Ким був росіянин

Як виявилося, росіянину всього 20 років, він з-під Пскова, підписав контракт і став розвідником 25-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з міста Луга.

"Це не був офіцер. Це не був командир, але це був військовослужбовець контрактної служби. Тобто, він вже проходив службу не перший рік", - розповів командир спецпідрозділу ЗСУ "Ментол".

Армія мародерів

"Пес" абсолютно не відзначився в боях. Із записів 20-річного солдата можна переконатися, що вони тільки грабували та вбивали. Мало не в кожному рядку він описує, як наживаються на українському майні російські загарбники.

"Ми стали в якомусь селищі, досить багатому. У цьому будинку стояла ще "БМВ", що заводилася з кнопки "Старт". Дах відкидається. У якомусь другому будинку хлопці виявили "Додж", у*ропська Рублівка", - описує "Пес".

Смерть окупанта

Українські військові повідомляють, що щоденник став останнім, що писав загарбник. Його знищили наші бійці.

Як потім повідомив Генеральний штаб України, живими з його підрозділу з-під Харківщини вибралися зовсім не всі.

"У зв'язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25-ї ОМБР (Луга) 6- ої армії покинули зону бойових дій і повернуті в район н.г. Нехотєєвка Бєлгородської області", - зазначили у відомстві.