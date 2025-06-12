"Океан Ельзи" шокировали новостью о смерти известного музыканта: что с ним произошло

Группа "Океан Ельзи" и ее солист Святослав Вакарчук сообщили печальную новость. 12 июня умер музыкант Гриша Чайка, которому не было даже 50 лет.

Что известно о музыканте и как о нем высказались коллеги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Океан Эльзы" рассказали о смерти музыканта

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", - сообщила группа.

Умер Гриша Чайка (скриншот)

Также о смерти Чайки отдельно высказался Вакарчук. Он отметил, что сейчас у всех много потерь, которые трудно воспринимать.

"Сегодня не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека - Гриши Чайки... Я сижу и думаю, в какое же время мы живем... У каждого - так много потерь... мучительных, непоправимых... у каждого. Подумалось, что слова песни "Двоє", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми - дает большую силу и вдохновение тем, кто ее действительно чувствует", - написал Вакарчук.

"Где бы ты ни был на земле... Или в небесах не летал... Покойся с Богом, дорогой Гриша! Ты - навсегда с нами", - добавил он.

Пост Вакарчука (скриншот)

Что известно о Чайке

Музыкант из Харькова много лет работал с группой "Океан Ельзи". Кроме этого, он был основателем группы "4АЙКА". Также он создавал песни как самостоятельный артист.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Чайка часто участвовал в благотворительных концертах, выступал как в составе групп, так и сам. Но в мае этого года стало известно, что у музыканта нашли рак. Чайка рассказывал об этом подписчикам и просил, чтобы ему помогли деньгами.

Известный музыкант умер от рака (фото: instagram.com/grisha_chayka)

"Друзья, у меня обнаружили онкологическое заболевание, рак крови. Впереди - длительное и дорогостоящее лечение. Я обращаюсь к вам с просьбой о финансовой поддержке. Это непросто писать, но самостоятельно справиться очень трудно", - говорилось в посте Чайки от 11 мая.

Затем музыкант проходил "химию". Несколько дней назад он сообщал, что прошел уже второй этап терапии и просил, чтобы все неравнодушные сдавали кровь.

Григорий Чайка (фото: instagram.com/grisha_chayka)

О личной жизни Чайка говорил нечасто. Но известно, что у него была избранница. А еще музыкант воспитывал маленькую дочь.

Семья Чайки (фото: instagram.com/grisha_chayka)