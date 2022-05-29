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Виявилося, що цю спецію треба їсти ложками замість ліків: просто запийте водою

Фото: Медик назвала найкориснішу спецію (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Спеції не лише роблять нашу їжу смачнішою, а й допомагають зберегти здоров'я. Деякі з них можна навіть їсти по кілька чайних ложок на день, запиваючи водою.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Медик каже, що найпопулярнішою "здоровою їжею" є куркума. У східних країнах цей помаранчевий порошок надзвичайно пощирений. Його вже протягом шести тисяч років полюбляють їсти в Індії та Китаї.

"Куркума - це їжа як лікувального, так і їстівного призначення, яку можна використовувати як смачну їжу, так і як лікарську "траву" для вирішення різних проблем зі здоров'ям", - пише доктор Гарсіа.

Спеція захищає від раку

Медик вважає, що є зв'язок між вживанням куркуми і частотністю захворювання на рак в Індії, та США - любителі спеції індійці хворіють на онкологію в десять разів рідше.

Куркума містить близько 3% куркуміну, і лабораторні дослідження показали, що куркумін має функцію запобігання раку та інгібування метастазування ракових клітин.

"Куркумін - сильна фармакологічно активна сполука з протизапальною, протипухлинною, антимутаційною, антибактеріальною, противірусною, антиоксидантною та іншими ефектами", - додала лікар.

Спецію можна їсти ложками замість ліків

Медик говорить, що куркума є дуже безпечною їжею без побічних ефектів і коштує вона недорого.

Спосіб вживання куркуми дуже простий: насипте в рот столову ложку (три чайних) куркуми (приблизно 2-3 грами), потім зробіть ковток гарячої води.

До слова, медик назвала овоч, який захищає від раку.

Раніше ми писали, продукти якого кольору корисні для здоров'я.

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