Виявилося, що цю спецію треба їсти ложками замість ліків: просто запийте водою

Спеції не лише роблять нашу їжу смачнішою, а й допомагають зберегти здоров'я. Деякі з них можна навіть їсти по кілька чайних ложок на день, запиваючи водою.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Медик каже, що найпопулярнішою "здоровою їжею" є куркума. У східних країнах цей помаранчевий порошок надзвичайно пощирений. Його вже протягом шести тисяч років полюбляють їсти в Індії та Китаї.
"Куркума - це їжа як лікувального, так і їстівного призначення, яку можна використовувати як смачну їжу, так і як лікарську "траву" для вирішення різних проблем зі здоров'ям", - пише доктор Гарсіа.
Медик вважає, що є зв'язок між вживанням куркуми і частотністю захворювання на рак в Індії, та США - любителі спеції індійці хворіють на онкологію в десять разів рідше.
Куркума містить близько 3% куркуміну, і лабораторні дослідження показали, що куркумін має функцію запобігання раку та інгібування метастазування ракових клітин.
"Куркумін - сильна фармакологічно активна сполука з протизапальною, протипухлинною, антимутаційною, антибактеріальною, противірусною, антиоксидантною та іншими ефектами", - додала лікар.
Медик говорить, що куркума є дуже безпечною їжею без побічних ефектів і коштує вона недорого.
Спосіб вживання куркуми дуже простий: насипте в рот столову ложку (три чайних) куркуми (приблизно 2-3 грами), потім зробіть ковток гарячої води.
До слова, медик назвала овоч, який захищає від раку.
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