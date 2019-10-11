Охоронець супермаркету врятував постраждалих у страшній ДТП у Полтаві: фото героя

Після потрійноої ДТП у Полтаві охоронець одного з супермаркетів АТБ в Полтаві не роздумуючи кинувся на порятунок. Денис Нікул розповів, що почув різкий звук гальм, а потім удар, коли увечері повертався з роботи.

Молодий чоловік, не роздумуючи, кинувся на допомогу, захопивши по дорозі ще одного перехожого, пише Інформатор.

В одній машині було три людини, а в другому авто - водій і чотирирічна дитина. Молоді люди стали швидко витягувати пасажирів, оскільки зараз багато авто їздять на газу, і існувала загроза вибуху.

"Друга машина була заблокована автомобілем з одного боку і стовпом - з іншого, тому довелося покликати людей на допомогу і відштовхнути її", - розповідає Денис.

Денис Нікул, який врятував постраждалих у ДТП у Полтаві (фото: kiev.informator.ua)

Першим дістали дитину, а потім водія, який був без свідомості. А швидка, яка оперативно приїхала, надала допомогу постраждалим. На сьогоднішній момент відомо, що всі учасники аварії йдуть на поправку.

Денис розповів, що врятовані дуже дякували йому за вчинок, а з одним з постраждалих в аварії хлопець спілкується і досі.