"Охоронець" Ківи погрожував перерізати горло офіціантці: несподівані деталі

Ілля Ківа знову потрапив у гучний скандал. У мережі з'явилося відео, на якому неадекватний чоловік розмахуючи ножем погрожує персоналу пабу в Полтаві. ЗМІ пишуть, що це кримінальний авторитет Віталій Воробйов з прізвиськом "Воробей", який імовірно є охоронцем народного депутата.

Варто відзначити, що Ілля Ківа заперечує знайомство з "Воробйом". У коментарі ЗМІ він заявив, що знає тільки "Джека Вороб'я", а "Віталія Вороб'я" не знає.

Подія мала місце в полтавському пабі на вулиці Пушкіна в 20-х числах грудня 2019 року, але відео спливло тільки зараз.

На записі видно, як у заклад заходять двоє в спортивних костюмах. Один з них підходить з претензією і нецензурною лайкою до дівчини, вимагаючи щось порахувати, після чого приставляє офіціантці до горла ножа.

"Ти запитуєш, хто такий Віталя? Віталя - той, хто тебе вб'є, і ти не будеш жити", - загрожує чоловік.

Інша дівчина намагається відняти у нього ніж. Кінець кінцем місцеві авторитети йдуть з пабу.

"Охоронець" Іллі Ківи погрожував ножем офіціантці в Полтаві (відео: YouTube/Михайло Єфремов)

У поліції розповіли, що після того, як відеозапис потрапив в їхнє розпорядження, в поліції Полтави розпочали кримінальне провадження.

"За даним фактом співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі", - розповів представник обласної поліції Юрій Сулаєв.

Поки Ілля Ківа заперечує будь-яке знайомство з Віталієм Воробйовим, в мережі стверджують, що "Воробей" за однією версією, водій депутата, за іншою - його охоронець (або колись був таким).

"Охоронець" Іллі Ківи погрожував ножем офіціантці в Полтаві (скрін: facebook.com)

Тим часом з'явилося фото Іллі Ківи з чоловіком на ім'я Віктор, який нібито працює водієм нардепа останні два роки.

Ілля Ківа імовірно з водієм Віктором (фото: facebook.com)

Місцеві ЗМІ пишуть, що Воробйов у свій час неофіційно виконував роль охоронця Ківи. Але через надмірну агресію його так само неофіційно і звільнили. Крім того є інформація, що "Воробей" захоплюється ідеями неонацизму.

Також повідомляється, що Віталік є чоловіком однієї з дівчат на відео, і такі інциденти траплялися і раніше. Цим можна пояснити і надмірно спокійну реакцію співробітників пабу на ніж біля горла.

"Охоронець" Іллі Ківи погрожував ножем офіціантці в Полтаві (скрін відео)