Втратили Легенду: померла українська прима-балерина

Народна артистка України Леонора Еллінська померла 4 травня. Про смерть прими-балерини повідомили у Facebook-спільноті "Дніпропетровського академічного театру опери та балету".

Вона належала до числа тих, хто починав славну біографію Дніпропетровського балету. На сцені вона втілила образи Одетти-Оділлії у "Лебединому озері", Аврори у "Сплячій красуні", Фрігії в "Спартаку", Мавки в "Лісовій пісні", Ширін у "Легенді про кохання", Геро - "Багато шуму з нічого", Алиман - "Материнське поле", "Мерседес" - "Дон Жуан" та ін

Фото: (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)

Користувачі відреагували на сумну новину, побажавши близьким не падати духом. Крім того, деякі поділилися особистими спогадами, пов'язаними з артисткою:

Знала Леонору Михайлівну особисто. Це була напрочуд світла та чудова людина. Пам'ятаю її неймовірно ніжну посмішку... Пам'ятаю той час, коли вона створювала свої образи. А вперше побачила її у виконанні 7-го вальсу Шопена. ТАК більше ніхто не виконував цей вальс. Наче пір'їнка...

Ми втратили не просто людини, балерину і педагога. Ми втратили Легенду! Ви назавжди в наших умах та серцях!

Яка втрата. Співчуття рідним і близьким. Леонора Михайлівна, ми любимо і пам'ятаємо Вас. Світла і добра пам'ять...

Пам'ятаю, створені нею, неповторні образи. Задивлялися з оркестрової ями і захоплювалися. Довгі роки працювали разом. Співчуваю рідним і близьким.

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