RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Величезна втрата у світі української музики: гурт "Антитіла" повідомив про смерть близького друга

Фото: Помер відомий музикант і саунд-продюсер Дмитро Хомулко (facebook com marchenk ann)
Автор: Анна Шиканова

Помер відомий музикант, крутий саунд-продюсер і звукорежисер Дмитро Хомулко. Останні 8 років група "Антитіла" записувала з ним свої пісні й весь колектив сумує про втрату талановитого члена команди.

Про це повідомляється на сторінці групи "Антитіла" в Facebook.

"Велика втрата для нашої команди. Вчора ввечері помер наш друг Дмитро Хомулко або як всі його називали Боб. Боб - музикант, крутий саунд-продюсер, звукорежисер. Останні 8 років саме на студії Дмитра, Bobina records, Антитіла записували свої пісні та відточували звучання композицій", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/antytilaofficial

Останні місяці у Боба були складні. Разом з дружиною їм довелося тікати через російських окупантів з-під Києва. Вони влізли в його будинок, де була професійна апаратура, але вкрали тільки сумки для награбованого в інших будинках.

Він продовжував працювати під час війни, активно співпрацював з музикантами. У нього було багато планів, шукав гранти для нової студії, щоб записувати треки.

"Він любив музику, свою роботу і вірив в українську музику. Він завжди з ентузіазмом показував нові треки, які йому подобалися і розповідав про молодих артистів, які приходили до нього записуватися. Він доклав руку до великої кількості значних альбомів і пісень українських артистів. Він був уважним до всіх, хто приходив в Бобіна Рекордс - підлітків з рок-школи або зірок першого ешелону", - написала Саша Кольцова.

Фото: facebook.com/dmitry.homulko

Як повідомляє група "Антитіла", остання творча робота Боба - це робота над альбомом MLNL для випуску його на вініловій платівці.

"Ця платівка обов'язково вийде. В пам'ять про нашого друга. Вічна пам'ять! Співчуття рідним", - додали музиканти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці просять надати звання Героя України посмертно Олексію Чубашеву.

А також розповідали, що бразильська модель і снайпер загинула в боях за Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
музыкантыпреступления