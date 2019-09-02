Величезна втрата: в автокатастрофі розбився легендарний український музикант

У понеділок, 2 вересня, у Кременці Тернопільської області, загинув володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він розповів, що Василь Жданкін в останні роки захопився їздою на скутері і пересувався в основному на цьому виді транспорту. Близько 20:00, 2 вересня, Жданкін повертався додому і його збив автомобіль, буквально в декількох метрах від будинку.

Василь Жданкін (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

Василь Жданкін народився 23 травня 1958 року в Краснодарському краї. У ранньому дитинстві переїхав з батьками в село Белокриниця, Кременецького району, Тернопільської області. Закінчив середню школу в Кривому Розі, а після – Українську сільськогосподарську академію в Києві, Львівську консерваторію та Рівненський інститут культури. Співати почав у Волинському народному хорі, а потім у Почаївській Лаврі та Тернопільській обласній філармонії.

Василь Жданкін (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

У 1987 році створив квартет "Птах", у 1988-1990 році – працював в театрі-студії "Не журись!" у Львові. У 1989 році вперше виконав публічно "Ще не вмерла Україна" на заключному концерті фестивалю "Червона Рута".

З 1990 року почав виступати з концертами в якості кобзаря. В останні роки жив у місті Кременець Тернопільської області і співав у церковному хорі Почаївської лаври. Знявся в декількох українських фільмах, гастролював у багатьох країнах світу.

У нього залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.

Скріншот поста (facebook.com/mykhajlo.masliy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український спортивний журналіст.

А також ми розповідали про те, що помер прославлений український артист.