Величезна фура рухнула з мосту в Києві: всі деталі ДТП, фото і відео

Дорожньо-транспортна пригода з фурою сталася в Києві близько 02:00 у середу, 17 липня. У Голосіївському районі (Теремки) багатотонна вантажівка Volvo впала з мосту. Авто знесло два стовпа і відбійник, після чого звалилося вниз і перекинулося. Про це повідомляє Інформатор.

На місце прибули патрульні і пожежники, оскільки з бака почало виливатися пальне.

Відомо, що фура їхала з боку Одеського напрямку по Окружній. При заїзді на міст транспортної розв'язки, вантажівку стало різко нести направо - і вона злетіла з мосту, впавши на правий бік.

ДТП в Києві - фура злетіла з моста на Теремках (фото: kiev.informator.ua)

Крім того фура зачепила лінію електропередач, що впали на іншу фуру, а легковик Toyota напоровся на пошкоджені стовпи.

ДТП в Києві - фура злетіла з моста на Теремках (фото: kiev.informator.ua)

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Водій фури не отримав серйозних травм і відмовився від госпіталізації. За попередньою інформацією чоловік міг заснути за кермом. Про це свідчить відсутність гальмівного шляху на мосту.

ДТП в Києві - фура злетіла з моста на Теремках (відео: kiev.informator.ua)

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