Все було у вогні: під Миколаєвом загорівся потяг з пасажирами

У Миколаївській області загорівся тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон". Команда поїзда намагалася загасити пожежу власними силами, але їм це не вдалося.

Інцидент стався 2 січня, близько 11 години в районі станції Любліно Снігурівського району Миколаївської області.

"2 січня в 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловозу пасажирського потягу "Харків-Херсон" біля станції Любино у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули пожежники 24 державної пожарноспасательной частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". Встановлено, що машиніст, його помічник і провідники намагалися загасити пожежу вогнегасниками, але не вдалося", - розповіли про пожежу в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

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В 12:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а ще через півгодини повністю загасити. Як повідомили пожежники, причина загоряння – замикання високовольтної камери секції Б тепловоза 2Е10УТ0070.

Згорілий тепловоз відчепили від вагонів поїзда і відігнали на безпечну відстань. В результаті пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Через чотири години до кінцевої станції доставили інший тепловоз.

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