Як оформити ДТП за європротоколом без присутності поліції: детальна інструкція

В Україні при оформленні ДТП можна за бажанням водіїв безпосередньо на місці використовувати європротокол, при якому присутність поліції не обов'язкова. Умовою для цього є відсутність травмованих або загиблих в результаті аварії, а також якщо отримані пошкодження авто незначні.
Як правильно складати документ, де отримати форму, і для чого це потрібно - читайте в матеріалі нижче.
У країнах Європи водії за допомогою європротоколів залагоджують більшість аварій, в яких не постраждали люди. В Україні такі спрощені правила оформлення ДТП набрали чинності десять років тому. А в 2017-му бланки ОСАЦВ замінили на цифрові поліси, і автомобілістам отримали можливість оформляти аварії просто за допомогою смартфона.
Європротокол при ДТП є підставою для подачі заяв в страхові компанії для страхових коштів.
Розмір виплат по європротоколу на сьогодні є лімітованим, зазначає yurporada.kiev.ua. Так, максимум, що водії можуть отримати, це 50 тисяч гривень.
Варто зауважити, що в Україні часто водії не хочуть оформляти цей протокол через те, що виникає міркування про складність при проведенні оцінок збитків після аварії. Але, як показує практика, для отримання вищезгаданої суми, проблеми не виникають.
Щоб завантажити собі європротокол, необхідно:
При оформленні документів водії повинні знати, які є підстави для складання європротоколу:
Раніше повідомлялося, що юристи виявили ще одну проблему з розмитненням "євроблях" за новим законом.
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