RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Официально: названа причина смерти певицы Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор (фото: (фото: wikimedia.org)
Автор: Иванна Пашкевич

Спустя полгода после смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор лондонский коронерский суд объявил причину трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.

Причина смерти Шинейд О'Коннор

Вскрытие и дальнейшее расследование смерти исполнительницы установили, что она умерла в результате естественных причин.

Напомним, артистки не стало в июле 2023 года.

Полиция отреагировала на сообщение о том, что женщина перестала выходить на связь.

Шинейд О'Коннор (фото: instagram.com/oconnor.sinead)

Приехав, правоохранители обнаружили в доме бездыханное тело певицы и пытались ее реанимировать, однако попытки не увенчались успехом.

О'Коннор ушла из жизни ровно через год после того, как ее 17-летний сын покончил с собой.

Вскоре после его потери певица попала в больницу. Она обвиняла себя в его самоубийстве.

"В его смерти никто не виноват, кроме меня", - говорила знаменитость.

На протяжении всей карьеры Шинейд открыто рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем, в частности о том, что у нее диагностировано биполярное расстройство и на протяжении многих лет она борется с депрессией.

В детстве исполнительница стала жертвой сексуального и эмоционального насилия со стороны своей матери.

У певицы осталось трое детей: Джейк, Ройсин и Ешуа.

Читайте РБК-Украина в Google News
співакизірки