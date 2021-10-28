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"Задишка після коронавірусу - це не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів

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Четвер 28 жовтня 2021 21:31
"Задишка після коронавірусу - це не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів Комаровський дав поради тим, хто страждає задишкою після коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що потрібно робити для відновлення роботи легенів після важкої форми коронавірусу. Він зазначив, що задишка може зберігатися протягом багатьох місяців після хвороби.

На своїй сторінці в Instagram Комаровський дав поради тим, хто перехворів на коронавірус і страждає від задишки.

Доктору поставили питання про те, чи потрібно щось робити з задишкою тим пацієнтам, які перенесли коронавірус у важкій формі та відчувають наслідки протягом багатьох місяців.

"Звичайно, задишка - це не норма, але як довго вона може зберігатися, на жаль, не знає ніхто. Сьогодні ми вже розуміємо, що при коронавірусній інфекції є ураження легенів, причому серйозне. І орган протягом якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу буде відновлюватися. Ми тільки можемо вказувати на фактори, які сприяють нормальній роботі легенів", - пояснив Комаровський.

Він додав, що для відновлення потрібен не тільки час, а й інші обов'язкові фактори: правильні параметри повітря, профілактика зневоднення, нормальний питний режим.

Також фахівець зазначив, що є додаткові моменти, які можуть заважати швидкому відновленню роботи легенів.

"Зрозуміло, що якщо поруч хтось курить, в приміщенні пильно і сухо, є інші респіраторні шкідливості, то процес відновлення буде подовжуватися. От якби ваш чоловік не ходив на роботу в місті, де вихлопи автомобілів і викиди підприємств, а жив десь в лісі та ходив з вами вранці навколо хатинки дихати вологим чистим повітрям, то він відновився б набагато швидше", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від ГРВІ.

А також розповідали про те, що Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю.

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