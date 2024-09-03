Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии

Вчера, 2 сентября, сын народного артиста Украины Богдана Ступки праздновал день рождения.

По этому случаю Ткач опубликовала черно-белые снимки, на которых она позирует вместе с актером у реки. На романтических кадрах они обнимаются и целуются.

Маргарита одета только в мокрую рубашку и шорты, без белья.

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/olgasumska)

"Happy birthday", - поздравила она артиста, добавляя эмодзы сердца, а он, в свою очередь, сделал репост публикации.

Скриншот

Стоит отметить, что Остап Ступка с 2015-го года состоит в браке со своей любимой Дарьей, которая младше его на 20 лет. Она четвертая его жена.

От первого брака у Остапа есть 36-летний сын Дмитрий, а от второго - сын Богдан и дочь Устина. В четвертом браке у артиста детей нет.

Вероятно, пара уже не вместе. Однако официально об этом пока не сообщает.

Остап Ступка с женой Дарьей (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)