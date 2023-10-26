Ночь с больным ребенком: Комаровский назвал 5 моментов, которые стоит продумать заранее

Почему самочувствие ухудшается ночью

Когда ребенок заболел ОРВИ, чаще именно вечером или ночью самочувствие ухудшается. Почему так? Вот несколько причин:

ночью ребенок не пьет жидкость. Это приводит к загустению мокроты и потому ее сложнее откашлять.

ребенок находится в сухой и теплой комнате, что также приводит к дефициту жидкости и пересыханию слизистых. Поэтому, в частности, может повышаться температура.

в горизонтальном положении сила дыхательных мышц меньше

Родителям следует понимать, что если вечером ребенок уже чувствовал себя плохо, то вероятность того, что ночью станет хуже, очень высока.

Контролируйте температуру у ребенка (иллюстративное фото: Freepik)

Как подготовиться к ночи с больным ребенком

Все, что вам нужно знать, выясните днем или вечером. Ночью вы не сможете позвонить вашему семейному врачу, поэтому лучше задать все вопросы заранее.

Проверьте температуру и влажность комнаты. Ваш ребенок должен быть тепло одет, но при этом температура должна быть 18-20 градусов, а влажность от 40 до 60%. Для этого вы можете переместить ребенка в другую комнату или увлажнитель воздуха.

Подготовьте жидкость для питья. Оптимально, чтобы это было специальное средство для регидратации.

Если у ребенка высокая температура, каждые три часа его следует поить водой или другими средствами. При этом не рекомендуется ложиться спать с высокой температурой, иначе к утру ситуация может ухудшиться.

Не забывайте контролировать температуру тела.

Разберитесь с дозами лекарства заранее.

Врач рекомендует записать, какие именно и сколько лекарств вы давали ребенку. Это может стать важной информацией для врачей, если вам придется обратиться к ним.

Определитесь, кто будет вставать к ребенку или как вы будете чередоваться.