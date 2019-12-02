Однозначно можна: Комаровський висловився про головну заборону при купанні

Доктор Комаровський висловився про досить спірне питання щодо купання дитини. Так, представники "старої школи" категорично проти того, щоб дитину під час купання занурювали у воду "з вухами". На думку багатьох, таке купання одразу спровокує у малюка отит.

На своєму персональному сайті педіатр розповів, що думає про зв'язок отитів і "купанні з вухами". До Комаровського звернувся тато малюка, який так купає дитину, а мама категорично проти, оскільки "відразу ж з'явиться запалення середнього вуха".

Фахівець відповів, що "однозначно можна". На його думку, лише пірнання на велику глибину з невеликою часткою ймовірності може стати причиною отиту.

"Ризик якщо і є, то тільки тоді, коли будуть занурюватися у воду одночасно ніс і вуха, та й то - глибоко. Тобто, якщо плавання під водою хоч якось загрожує можливістю розвитку отитів, то просто занурення вух і не занурення при цьому рота і носа ні до чого небезпечного не веде", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів, чи можна дитину "купати з вухами" (фото: pixabay.com)

Крім того, Комаровський стверджує, що головною причиною отитів у маленьких дітей є не вода, а слиз, який забиває євстахієву трубу (яка з'єднує порожнину вуха з порожниною носа). Це місце є найслабшим в органі слуху дитини.

"Якщо труба забивається слизом - це і є головна причина отитів. А вода тут ні до чого. Але якщо дитина живе в теплому сухому повітрі з килимами та обігрівачами, тобто у трубі накопичується слиз + тепла ванна (вологе тепле повітря), слиз набухає і перекриває трубу - ось вам і отит", - пише Комаровський.

Найкращою профілактикою отитів, на думку педіатра, є прохолодне і вологе повітря, а також відчинені двері у ванній.