Однієї вакцинації не достатньо: епідеміолог розповіла, що врятує Україну від COVID-19

Вона зазначила, що вакцинація - це дуже важливий напрямок, проте одними щепленнями вірус ніхто в світі не зупинив і не зупинить. Дотримання протиепідемічних заходів повинна забезпечувати не тільки медицина.

"Особливо зараз при такому вірусі, який постійно мутує. Тому давайте відповідально ставитися до проблеми, як ставляться у всьому світі. Якби була така вакцина, яка захищає від інфікування, але такої вакцини немає", - сказала на відео медик.

За її словами, одна вакцина не буде працювати в епідемію і нам потрібно захистити дітей, старше покоління.

"Там у людей 65 + абсолютно провал, дуже низька вакцинація", - зазначила фахівець.

За її словами, повинна бути чітка система відповідальності, але дотримуватися епідеміологічних правил потрібно абсолютно скрізь.