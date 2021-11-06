Однокурсник Путіна заявив про плани зміни влади в Росії та висловився про теракти в 1999 році

Швець вважає, що "переворот" у РФ планують влаштувати ті самі сили, які й привели Путіна до влади, влаштовуючи вибухи житлових будинків у Москві, у Волгодонську та у дагестанському Буйнакську у вересні 1999 року.

Нагадаємо, такі теракти за офіційною версією були "списані" на чеченських польових командирів під час Другої російсько-чеченської війни. Разом з тим серед світової громадськості знайшла популярність версія про причетність до вибухів російських спецслужб (ФСБ).

"У Росії зараз лихоліття, на самому верху політичної влади. Ті люди, які привели Путіна до влади в 99-му році через теракти - вони підривали будинки... під завалами яких загинули сотні людей, росіян", - розповів він.

На думку колишнього КДБшника, зараз "ці самі люди намагаються викинути Путіна з влади".

"Тому що тіло вже старе, зуби випали, і його треба прибирати. Треба більш молоді та більш агресивні. Ось така ситуація", - висловився Швець.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.



Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.



Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.



А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.



У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.



Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.