Одні п*дорам пишуть, інші - шл*хам: скандальний Ківа "пройшовся" по депутатах

Ілля Ківа у Верховній Раді вирішив поміркувати про звичаї депутатів після останнього секс-скандалу з членом партії "Слуга народу" Богданом Яременко. Він вибухнув гучними словами і почав жалітися, кого "ж понабирали в Раду".

"Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші – шл*хам. Кого ви сюди понабирали?! Можна все, що завгодно, просто ж не треба так вести себе аморально: замовляти повій, замовляти хлопчиків. Ви що творите?" – прокоментував Ківа

"Не можна ж так вести себе аморально, це після першої зарплати в конвертах", - журився і сміявся Ківа.

Цікаво, що сам Ківа, який є членом партії "Опозиційна платформа - за життя", теж, як кажуть, не без гріха. Ще зовсім недавно його помітили в Раді за дивним заняттям, спочатку він дзвонив "прекрасній незнайомці" - моделі, а потім дивно поправляв штани.

Як раніше ми повідомляли, 30 жовтня нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання у Верховній Раді займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. На цьому занятті його "засікли" журналісти, але сам нардеп все заперечує і каже, що спеціально все підстроїв, мовляв, хотів розіграти працівників ЗМІ.