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Одна привычка, которая снизит риск слабоумия на 40%

Среда 20 ноября 2024 09:36
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Одна привычка, которая снизит риск слабоумия на 40% Фото: Какая привычка поможет избежать деменции (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Согласно исследованию, поддержание здоровья сердца и легких может предотвратить деменцию даже у тех людей, кто имеет к этому генетическую предрасположенность.

Какая привычка поможет избежать слабоумия на 40%, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что известно об исследованиях и деменции

Ученые пересмотрели медицинские карты более 61 тысячи британцев в возрасте от 39 до 70 лет. Около 553 получил диагноз деменция в течение 12 лет.

Те, у кого лучшая кардиореспираторная подготовленность (CRF) - способность кровеносной и дыхательной систем поставлять кислород к мышцам - получили лучшие результаты в тестах на работу мозга и имели на 40% меньше шансов получить диагноз.

Если смотреть только на людей с умеренным или высоким генетическим риском развития заболевания, риск все равно был на 35% ниже для тех, кто был в физической форме.

Среди тех, у кого диагностирована деменция, у людей с высоким уровнем ХПН симптомы обычно появлялись примерно на полтора года позже, чем у тех с низкой физической формой.

"Наше исследование показывает, что более высокий CRF связан с лучшими когнитивными функциями и снижением риска деменции", - сообщили ученые.

Более того, высокий уровень CRF может уменьшить влияние генетического риска любой деменции на 35%. Наши результаты показывают, что поддержание благоприятной ХПН может быть стратегией профилактики деменции даже среди людей с высокой генетической предрасположенностью.

Также известно, что физически подготовленные люди меньше риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и некоторых видов рака.

Меры, которые могут повысить его, включают бег, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, танцы, бокс и аэробика.

Подготовленность кардио измеряли с помощью шестиминутных тестов с упражнениями с использованием велотренажера, тогда как когнитивные функции оценивали с помощью тестов на память и мышление.

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До этого названа единственная вещь, которая поможет людям избежать слабоумия.

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