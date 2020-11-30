Одна з жертв фотографа-насильника розповіла свою історію: все сталося раптово

Під Києвом затримали відомого фотографа Олександр Ктиторчука за підозрою в розбещенні неповнолітніх. 56-річному чоловікові інкримінують вчинення розпусних дій стосовно 17-річної дівчини та інших постраждалих. Одна з його жертв розповіла свою історію.

Світлана Коваль також показала фотографію в 17 років, яку зробив Ктиторчук перед тим як її зґвалтувати. Про цей інцидент жінка написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що була моделлю і вирішила спробувати себе у конкурсі для моделей "Шанс.Model.Ua". На одному з етапів дівчат вчили позувати на фотокамеру. Цим займався відомий фотограф в модельному світі Олександр Ктиторчук. Він також робив знімки, за яким моделей потім оцінювали.

Олександр заявив Світлані, що вона йому дуже сподобалася, і йому легко її фотографувати. При цьому фотограф запропонував зробити ще кілька знімків, але вже у своїй студії.

Дівчина подбала про безпеку і пішла на фотосесію разом із сестрою та її подругою, але їх не пустили, і вони залишилися чекати на вулиці. При цьому у фотографа студія перебувала в його квартирі. Під час фотосесії Ктиторчук умовляв дівчину зняти кофту і ліфчик.

Світлана Коваль (фото: facebook.com/svitlana.kovall)

"Розповідав, що колись я буду собі вдячною, бо навіки залишу пам'ять, яким було моє тіло в молодості. Не хотіла я ні таких спогадів, ні показувати себе якомусь чужинцю. Відповідала, що голою не хочу фотографуватися", - розповіла Світлана.

Але Ктиторчук намагався все ж її умовити, і у нього вийшло. Дівчина почала позувати оголеною. При цьому фотограф постійно торкався її для більш вдалої пози.

"Пам'ятаю, як він вже проник в мене пальцем. Причому я не те, що не давала згоди, це сталося так раптово, що я не зрозуміла, що відбувається. В цей момент я вже прокинулася від впливу маніпуляцій і усвідомлювала, що в небезпеці. Думала про можливі шляхи втечі", - згадала Світлана.

Потім він почав чіпати її за груди і силою тягнути на другий поверх на ліжко. Дівчина пручалася, але все було марно, сили були нерівні. Вона плакала і просила її відпустити.

"Раптом він завмер. Зупинився. Відпустив свої руки, які міцно стискали мене за плечі. Ліг на спину. Сказав якось здивовано: "Такого у мене ще не було, щоб я не закінчив". А я вистрибнула з ліжка і побігла вниз по сходах, розуміючи, що Бог дійсно створив для мене диво, Він його зупинив. Іншого пояснення я не знайшла", - написала Світлана.

Вона підкреслила, що зараз розуміє, що це було насильство неповнолітньої. Що сексуальне насильство може бути і без дотиків, а коли, наприклад, тебе роздягають і витріщаються на твої інтимні зони. І що "спроба зґвалтування" це також насильство.

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