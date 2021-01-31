Один з протестувальників підпалив себе в центрі Москви: відео інциденту

У неділю, 31 січня, в Росії тривають протести проти затримання головного російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Москві один чоловік спробував вчинити акт самоспалення на Пушкінській площі.

Чоловік підпалив себе, але полум'я вдалося збити перехожим підручними засобами. За попередньою інформацією, чоловік живий, і його відвезли в лікарню. Він знаходиться в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

Відео спроби самоспалення можете подивитися за цим посиланням.

Варто зазначити, що в минулу суботу мітинги пройшли близько 200 міст РФ від Сахаліну до Калінінграда. Сьогодні команда Навального оголосила про організацію протестів як мінімум в 90 містах. Всі вони почалися опівдні за місцевим часом.

Правоохоронці попередили організаторів та учасників протестів 31 січня про кримінальну відповідальність і попередили, що ці акції є незаконними.

Команда опозиціонера закликали людей виходити на вулиці "за свободу Олексія Навального і за Росію без Путіна". Росіянам також нагадали, що згідно з Конституцією РФ, вони мають повне право висловлювати свою думку масово, мирно і без зброї.

Нагадаємо, протести в Росії затримали відомого репера Оксимирона.

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