Один із продюсерів "Гри престолів" трагічно загинув у 39 років: підозрюють вбивство

У Китаї помер один з продюсерів культового серіалу "Гра престолів" Лінь Ци. Йому було всього 39 років.

Є припущення, що продюсер був отруєний, оскільки в його крові виявили отруйну речовину. Подробиці повідомили у виданні Deadline.

Лінь Ци був президентом китайської компанії Yoozoo Group, а також продюсером серіалу Netflix "Завдання трьох тіл". За кілька днів до смерті він був госпіталізований в лікарню, і лікарі виявили, що продюсер був отруєний. Майже 10 днів лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.

У ЗМІ вказують, що отруїти Лінь Ци міг його колега, високопоставлений співробітник відділу кіно компанії. Причиною замаху міг стати особистий або робочий конфлікт. Підозрюваного вже заарештувала поліція, ведеться слідство.

Компанія Yoozoo Games була створена Лінь Ци у 2009 році, і він був її керівником до останнього дня життя. Вона спеціалізується на мобільних і браузерних іграх, однією з яких стала знаменита Game of Thrones: Winter Is Coming, створена за мотивами культового серіалу. Також у користувачів були популярні й інші продукти компанії: "Drakensang Online", MMORPG "League of Angels" і "DarkOrbit".

Крім того, компанія займалася продюсуванням масштабних проєктів у сфері кіно – серіалу "Гра престолів" і "Проблема трьох тіл". Екранізація останнього проєкту для Netflix була запланована на 2022 рік.

Статок Лінь Ци оцінюється в 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома журналістка Зеленська померла в Києві.

А також розповідали про те, що у Києві від коронавірусу помер відомий лікар-завідувач інфекційної реанімації.