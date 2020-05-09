Не один рік: скільки ще триватиме карантин, українців шокували правдою

Карантин в Україні починає втомлювати, адже люди не звикли так довго перебувати в чотирьох стінах квартири. Комплекс обмежувальних заходів буде ослаблений вже з 11 травня.

Український державний і політичний діяч Денис Шмигаль розповів, як довго ми будемо жити в умовах обмежень і до чого це призведе, передає видання "Сьогодні".

"ВОЗ припускає, і ми з цим погоджуємося, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цієї хвороби та збереження життя і здоров'я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин і ми всі вийшли та все забули", - прокоментував Денис Шмигаль.

Проте, якщо ситуація з епідемією посилиться, всі обмеження можуть у будь-який момент повернутися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Міська влада підготували план першого етапу виходу з обмежень у столиці. Це не зняття обмежень, а їх ослаблення. Якщо через тиждень-два після їх введення ми не побачимо динаміки захворювання, тоді будемо переходити до другого етапу. Якщо ні, то до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ситуації будемо повертатися до карантину", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, що експерти вказали на основну групу ризику, яка вмирає від коронавірусу 2020 значно частіше.

Ми писали, як розпізнати COVID-19 у дитини і поділилися цінними порадами.

Ми також повідомляли, де в будинку знаходиться найнебезпечніше місце і як не підчепити коронавірус.