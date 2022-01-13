В Україну зі Швеції завезли отруйні кружки: будьте обережні

Так, 6 січня лігноцелюлозу виявили у кружках, які експортували зі Швеції. Постачальником небезпечного посуду є Espresso Gear, Billdal. Зазначається, що продукція надходила до ТОВ "Бюро Вин".

Тому управління рекомендувало звернути увагу на товар, який є в обігу й реалізації, та в разі виявлення небезпечного продукту зняти його з продажу та поширення.

Що таке лігноцелюлоза

Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.

Її також застосовують у целюлозно-паперовій промисловості. До того ж вона є побічним продуктом лісового господарства, переважно відходами з лісопильних заводів.