В Україну зі Швеції завезли отруйні кружки: будьте обережні

В Одесу завезли партію посуду, які містить лігноцелюлозу. Зокрема, цей заборонений інгредієнт знайшли у кружках.
Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
Так, 6 січня лігноцелюлозу виявили у кружках, які експортували зі Швеції. Постачальником небезпечного посуду є Espresso Gear, Billdal. Зазначається, що продукція надходила до ТОВ "Бюро Вин".
Тому управління рекомендувало звернути увагу на товар, який є в обігу й реалізації, та в разі виявлення небезпечного продукту зняти його з продажу та поширення.
Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.
Її також застосовують у целюлозно-паперовій промисловості. До того ж вона є побічним продуктом лісового господарства, переважно відходами з лісопильних заводів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві вилучають популярний енергетик, в якому виявили отруйну речовину. Зазначається, що в напої виявили оксид етилену. Він є токсичним у рідкому й в газоподібному стані.
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