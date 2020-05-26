Під Одесою жінка померла в страшних муках: намагалася зробити аборт

В Одеській області в Татарбунарському районі померла жінка, яка перебувала на п'ятому місяці вагітності. Поліцейським перед смертю вона сказала, що зробила собі ін'єкцію ветеринарного препарату. У лікарню місцева мешканка потрапила з сильною кровотечею та розривом селезінки.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, 35-річна жінка вже мала трьох дітей, але батько від них пішов давно і вона сама утримувала сім'ю. Загибла бралася за кожну роботу, щоб забезпечити дітям проживання. Жили вони небагато. Сусіди кажуть, що жінка зважилася на аборт, через те, що не змогла б прогодувати третю дитину.

"Вона пояснила слідчим, що вона зробила собі ін'єкцію, в результаті якої у неї стався викидень. Вона довго не визнавали ні лікарям, ні співробітникам поліції. Ніхто не знав, тому що вона приховувала факт вагітності від своєї мами, від своїх дітей", - розповів керівник Татарбунарського відділення поліції Олександр Бодюл.

Сусіди загиблої розповіли, що вона була дуже скритна, але працьовита. За словами людей, жінка була добра і завжди всім допомагала. На аборт у лікарні грошей не було.

Зараз слідство з'ясовує, чи зробила вона сама собі смертельну ін'єкцію або їй хтось допоміг у цьому.

Також в селі ходили чутки, що загибла підробляла сурогатним материнством і відмовилися від дитини і вона вирішила позбавитися від нього. Таку версію в поліції відразу ж відкинули.

Під Одесою від аборту померла жінка (відео: ТСН)

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