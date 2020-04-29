Під Одесою затримали маніяка: полював на дітей (відео)

Під Одесою чоловік намагався викрасти 7-річну дівчинку - зловмисник серед білого дня заманив дитину в авто, яке перефарбував напередодні в інший колір. На щастя, дитині вдалося вирватися і втекти.

Поліція затримала 39-річного підозрюваного, проводяться слідчі дії. За даним фактом розпочато виробництво по ч. ст 2.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу, передали 29 квітня у відділі комунікації поліції Одеської області.

Правоохоронці зазначили, що того ж дня в Березівське відділення поліції з аналогічною заявою звернулися батьки ще однієї малолітньої. Наразі причетність чоловіка - жителя Одеси - до даного правопорушення перевіряється.

Як повідомляється, зловмисник спеціально приїхав в одне з сіл, побачив на вулиці семирічну дівчинку і заманив її в машину. Спочатку він запитав у дитини, як проїхати до крамниці, але дівчинка відповіла, що батьки не дозволяють їй розмовляти з незнайомцями.

Тоді викрадач "змінив тактику" і запитав, чи вона хоче подивитися розкладені на сидінні автомобіля коробки та іграшки. Малеча цього разу втратила пильність і сіла в транспорт - правопорушник закрив її в салоні та почав їхати. Але далеко відвезти дівчинку не вдалося - вона вирвалася і втекла, після чого розповіла про все батькам, а ті вже зв'язалися з поліцією.

Згідно з наданими очевидцями прикметами, зловмисник пересувався на чорному Mercedes. Однак коли через кілька годин правоохоронці зупинили розшукувану машину, та виявилася білою.

Як з'ясувалося, 39-річний чоловік перефарбував машину в чорний колір звичайною канцелярською фарбою.

Під Одесою затримали викрадача 7-річної дівчинки (Фото: od.npu.gov.ua)

Після невдалої спроби викрадення підозрюваний деякий час катався по околишніх селах у пошуках можливості змити фарбу з автомобіля. Врешті-решт він опинився на території Миколаївської області, де повернув машині її первісний вигляд, і поїхав у напрямку Одеси.

Поліцейські зупинили чоловіка біля села Першотравневе. У його транспортному засобі знайшли речові докази, а в телефоні - порнографічні відео з участю дітей.

Відео: Під Одесою чоловік намагався викрасти дівчинку - дитині вдалося врятуватися

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