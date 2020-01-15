Під Одесою вчителька побила дитину ногами прямо на вулиці (відео)

Під Одесою в приватному навчальному закладі "Інтерактив" сталася НП. Справа в тому, що вчителька побила 8-річного школяра, який хотів вийти в туалет. Відео побиття опублікувала мати хлопчика Наталя Гінкинова на своїй сторінці в Facebook.

Жінка розповіла, що її син навчається у приватній школі "Інтерактив", навчання в якій їй обходиться в близько 9 тисяч гривень на місяць, і потрібно доплачувати за факультативні заняття.

Учень попросився вийти в туалет, але вчителька не дозволила йому залишити клас, коли він ще раз попросився вийти, то йому також було відмовлено. Після цього він встав і вийшов з класу без дозволу.

Пізніше на вулиці вчителька побила хлопчика ногами. При цьому даний інцидент потрапив на камеру зовнішнього відеоспостереження.

Побиття школяра під Одесою (відео: facebook.com/nataliya.gyn)

Мати хлопчика стверджує, що медики діагностували у її сина забій пахової області. Вона також надала відповідну довідку від лікаря.

Довідка від лікаря (фото: facebook.com/nataliya.gyn)

Керівництво школи заявило матері хлопчика, що нічого страшного не сталося, а ця вчителька більше не працює у даному навчальному закладі.

За словами матері потерпілого учня, приватна школа "Інтерактив" вважається елітним навчальним закладом. В класі навчається 8 осіб, з дітьми працюють психологи.

Нагадаємо, що в Києві п'яні школярки влаштували бійку в торговому розважальному центрі. Дівчатка-підлітки почали бійку через відеозйомку.