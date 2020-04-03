Під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів: розгорається скандал

В Одеській області розшукують двох поліцейських і одного чиновника, які вбивають птахів, занесених у Червону книгу. Про цей кричущий випадок повідомив на своїй Facebook-сторінці Дем'ян Ганул. Він показав фото, зроблене взимку. У кадрі можна побачити представника дозвільної системи поліції Миколи Чорного, поліцейського Максима Тимотина і чиновника, ім'я якого поки невідомо.

Чоловіки позують на тлі вбитого беркута, один з них цілиться в птицю.

"На фото ви можете бачити трьох негідників, які під прикриттям мисливського квитка полюють на червонокнижних тварин. Зараз зафіксовано вбивство птиці - беркут (золотий орел). Встановлено, що справа на фото - представник дозвільної системи поліції Коля Чорний. Ліворуч на фото - представник Поліція Одеської області за прізвищем - Максим Тимотин. Той що в центрі орієнтоване теж офіцер поліції. Ця інформація перевіряється", - написав Дем'ян.

Під Одесою силовики полюють на червонокнижних птахів (фото: Facebook)

Дем'ян просить українців знайти чоловіків на фото, щоб вони понесли покарання.

"Ми не можемо дозволити чиновникам зі зброєю знищувати тварин, занесених у Червону книгу. Винуватці повинні понести покарання за законом, а це до семи років ув'язнення", - резюмував Ганул.

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