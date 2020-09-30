Під Одесою в школі учень перерізав собі горло: подробиці НП

Під Одесою в школі старшокласник порізав собі горло ножем. Інцидент стався в місті Кілія в стінах ліцею №3 у середу, 30 вересня.

Стікаючого кров'ю 10-класника вчасно побачила одна з учениць, яка вийшла з класу під час уроку - вона одразу ж покликала на допомогу. Про це передає "БессарабияINFORM".

Як стало відомо, хлопець вранці відпросився з уроку, піднявся на третій поверх ліцею, сів на лавочку і самостійно наніс собі поранення ножем.

Що спонукало старшокласника на такий вчинок - нині з'ясовується. На місці події працюють поліцейські.

У навчальному закладі зазначили, що школяр умисно завдав собі рану.

Медики стверджують, що колектив ліцею правильно діяв під час НП: "швидку" викликали оперативно, а до приїзду лікарів співробітники робили все можливе для порятунку хлопця.

Зараз постраждалий школяр перебуває в стабільному стані в хірургічному відділенні місцевої багатопрофільної лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

Голова Кілійської об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко розповів у Facebook, що за фактом події відділ освіти із залученням поліції та служби у справах дітей проведе службове розслідування

Раніше повідомлялося, що у вересні у Києві біля школи дітей забризкали перцевим балончиком. Конфлікт між чоловіками та підлітками стався після того, як дорослим "здалося", що діти приймають наркотики.

Нагадаємо, нещодавно у Львові школяр вбив 44-річного чоловіка - підліток хотів помститися за батька, але переплутав кривдника і напав на невинну людину.