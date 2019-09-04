Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивала

В Одеській області, в місті Балта суд взяв під варту на два місяці чоловіка, який кинув у спину свого племінника ніж. У праві виходу під заставу місцевому жителю відмовлено, передає прес-служба Балтського суду. Як виявилося, 31-річний чоловік під впливом алкоголю посварився зі своїм 13-річним племінником. Той, за його словами, його обзивав. Не довго думаючи, підозрюваний метнув ножа в дитину, а потім вирішив сховатися, але поліція знайшла його за межею міста.

На крики хлопчика з будинку вибігла мати, яка викликала лікарів швидкої допомоги. До пошуків втікача злочинця залучили кінологів зі службовою собакою.

В результаті кривавої сварки дитину госпіталізували у лікарню, де прооперували, а підозрюваний доставлений в правоохоронні органи. Зараз він знаходиться в Одеському слідчому ізоляторі.

Фото: Підозрюваний, 31-річний чоловік (прес-служба поліції)

Постраждалий 13-річний підліток одужує в лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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