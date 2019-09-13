Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ "Альфа": що сталося (фото)

Під Одесою загинув офіцер Служби безпеки України, співробітник Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") Олександр Іваньков під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового. Як повідомили в п'ятницю, 13 вересня у прес-центрі СБУ, трагедія сталася 11 вересня.

Також у спецслужбі поінформували, що всебічно підтримають сім'ю Олександра.

"Бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем", - йдеться в повідомленні.

Іваньков був співробітником Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Під Одесою загинув офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: ssu.gov.ua)

Подробиці події в СБУ не повідомили.

Як пише "Думська.net", старший лейтенант Іваньков загинув під час вкрай складною тренування спецпідрозділу на воді.

В даний час за фактом трагедії ведеться слідство. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини.

Олександр Іваньков був ветераном АТО на Донбасі. Він був відзначений державними нагородами.

Офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Товариші по службі кажуть, що він був справжнім професіоналом та патріотом.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня виконуючи бойове завдання в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Нацгвардії. Військовий отримав поранення несумісні з життям. Причини трагедії встановлюються.

Також ми писали про те, що нещодавно в зоні військових дій на Донбасі загинув 21-річний боєць ЗСУ з Черкаської області Юрій Бурдейний.

Нагадаємо, раніше побратим легендарного розвідника, старшого сержанта 74-ї ОМБр Олександра Колодяжного з позивним "Кол" розповів, як герой підірвався на міні при проведенні спецоперації щодо вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Військовий Дмитро Гержан з позивним "Тритон" тоді також підірвався і втратив ногу.