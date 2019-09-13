ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ "Альфа": що сталося (фото)

STYLERПодії    13.09.2019 - 22:31
Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ "Альфа": що сталося (фото)
Під Одесою загинув офіцер СБУ Олександр Іваньков (Ілюстративне фото: УНІАН)

Деталі трагедії з'ясовуються, ведеться слідство

Під Одесою загинув офіцер Служби безпеки України, співробітник Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") Олександр Іваньков під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового. Як повідомили в п'ятницю, 13 вересня у прес-центрі СБУ, трагедія сталася 11 вересня.

Також у спецслужбі поінформували, що всебічно підтримають сім'ю Олександра.

"Бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем", - йдеться в повідомленні.

Іваньков був співробітником Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: що сталося (фото)

Під Одесою загинув офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: ssu.gov.ua)

Подробиці події в СБУ не повідомили.

Як пише "Думська.net", старший лейтенант Іваньков загинув під час вкрай складною тренування спецпідрозділу на воді.

В даний час за фактом трагедії ведеться слідство. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини.

Олександр Іваньков був ветераном АТО на Донбасі. Він був відзначений державними нагородами.

Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ &quot;Альфа&quot;: що сталося (фото)

Офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Товариші по службі кажуть, що він був справжнім професіоналом та патріотом.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня виконуючи бойове завдання в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Нацгвардії. Військовий отримав поранення несумісні з життям. Причини трагедії встановлюються.

Також ми писали про те, що нещодавно в зоні військових дій на Донбасі загинув 21-річний боєць ЗСУ з Черкаської області Юрій Бурдейний.

Нагадаємо, раніше побратим легендарного розвідника, старшого сержанта 74-ї ОМБр Олександра Колодяжного з позивним "Кол" розповів, як герой підірвався на міні при проведенні спецоперації щодо вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Військовий Дмитро Гержан з позивним "Тритон" тоді також підірвався і втратив ногу.

На фронті загинув 21-річний морпіх: фото героя Пожежа в "Токіо Стар": дочка загиблої іноземки подала позов на $1,5 млн
Новини України Служба безпеки УкраїниОдесапогибли
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся