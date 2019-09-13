Під Одесою загинув офіцер спецпідрозділу СБУ "Альфа": що сталося (фото)

Деталі трагедії з'ясовуються, ведеться слідство
Під Одесою загинув офіцер Служби безпеки України, співробітник Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") Олександр Іваньков під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового. Як повідомили в п'ятницю, 13 вересня у прес-центрі СБУ, трагедія сталася 11 вересня.
Також у спецслужбі поінформували, що всебічно підтримають сім'ю Олександра.
"Бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем", - йдеться в повідомленні.
Іваньков був співробітником Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.
Під Одесою загинув офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: ssu.gov.ua)
Подробиці події в СБУ не повідомили.
Як пише "Думська.net", старший лейтенант Іваньков загинув під час вкрай складною тренування спецпідрозділу на воді.
В даний час за фактом трагедії ведеться слідство. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини.
Олександр Іваньков був ветераном АТО на Донбасі. Він був відзначений державними нагородами.
Офіцер СБУ Олександр Іваньков (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)
Товариші по службі кажуть, що він був справжнім професіоналом та патріотом.
Як повідомлялося раніше, 12 вересня виконуючи бойове завдання в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Нацгвардії. Військовий отримав поранення несумісні з життям. Причини трагедії встановлюються.
Також ми писали про те, що нещодавно в зоні військових дій на Донбасі загинув 21-річний боєць ЗСУ з Черкаської області Юрій Бурдейний.
Нагадаємо, раніше побратим легендарного розвідника, старшого сержанта 74-ї ОМБр Олександра Колодяжного з позивним "Кол" розповів, як герой підірвався на міні при проведенні спецоперації щодо вивезення з окупованих територій на Донбасі "ДНРівця" Володимира Цемаха. Військовий Дмитро Гержан з позивним "Тритон" тоді також підірвався і втратив ногу.