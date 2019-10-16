Під Одесою підлітки жорстоко вбили безхатченка: діти вирішили "пожартувати"

В місті Біляївка Одеської області підлітки з неблагополучних сімей жорстоко вбили бездомного чоловіка. Смерть чоловіка настала від переломів черепа. У поліції встановили особу вбитого і пізніше з'ясувалося, що в його смерті винні два хлопчика у віці 12 років. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Бездомний чоловік шукав продукти в смітнику і в цей час його побачили діти. Вони почали обзивати його і кидати в нього важкі камені і палиці. Після цього чоловік упав, а підлітки втекли з місця події.

Камери спостереження допомогли відновити хронологію подій цього дня і копи вийшли на слід вбивць.

Чоловік помер від перелому черепа (прес-служба поліції)

"Деякий час діти переслідували потерпілого, закидали його камінням і палицями, а коли він, скривавлений, впав, пішли. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітніх поліцейські вилучили одяг, в якому підозрювані були в день убивства. На цих речах — кров", - розповів начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех.

У поліції повідомили, що, за словами дітей, вони "вирішили пожартувати".

Пізніше виявилося, що два хлопчика з неблагополучних сімей. Батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.