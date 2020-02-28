Під Одесою підлітки побили ровесницю: у дівчинки струс мозку

Під Одесою 12-річні дівчатка по-звірячому побили ровесницю (Колаж РБК-Україна)

Під Одесою одна дівчинка била іншу, а подруги все знімали на відео

В Одеській області 12-річна дівчинка жорстоко побила свою однолітку. Її подруги знімали все на відео і потім опублікували його в соціальних мережах. У постраждалої діагностовано струс мозку, удари і садна.

Як розповіли в поліції Одеської області, за даним фактом проводиться розслідування і заведено кримінальне провадження. Відомо, що 12-річна Даша свою кривдницю майже не знала. Дівчатка вчилися в різних школах, не дружили та рідко перетиналися. Даша – відмінниця і спортсменка, вчителі розповіли, що трохи запальна, але дружня.

На даний момент, в причинах конфлікту намагаються розібратися не тільки слідчі, а й вчителі, і батьки. Крім Даші в бійці брали участь ще дві дівчинки – її однокласниця і подруга. Дорослі стверджують, що саме подруга була призвідницею конфлікту і зараз вона труїть постраждалу дівчинку в соціальних мережах.

"З дівчинкою проводилася робота неодноразово. З мамою ми вже зустрічалися з приводу того, що у неї є такі погані характеристики. Їм не місце в школі та взагалі у суспільстві", – розповіла директор Великодолинської ЗОШ №2 Валентина Чебанова про кривдниці Даші.

В Одеській області 12-річна дівчинка жорстоко побила свою однолітку

Дівчинка, яка побила Дашу, вже приходила просити вибачення, але батьки їх не прийняли та не вірять в каяття.

Даша в результаті побиття отримала струс мозку, зараз вона лікується вдома, під наглядом невропатолога. У неї сильні головні болі та проблеми зі сном.

"Її чекає робота з психологом. Основне завдання – повернути дівчину в школу так, щоб вона відчувала себе комфортно і не відчувала цькування або образ з боку класного колективу", - додала директор школи.

Даша в школу повертатися не хоче і зізнається, що боїться. У поліції проводять розслідування за фактом побиття, але з урахуванням цькування в соціальних мережах, його перекваліфікують у булінг.