Під Одесою утворився 20-кілометровий затор: що відбувається

На трасі Одеса-Київ утворився величезний затор довжиною в 20 кілометрів. Це сталося через те, що міст над Хаджибеївським лиманом ремонтують.Через це на ділянці дороги водіям доводиться стояти по 40 хвилин.

Як повідомляє видання "Факти", фури з вантажами стоять у чергах, вони у свою чергу повинні проходити процедуру зважування на комплексі неподалік. При цьому, за розпорядженням влади, при температурі повітря понад 28 градусів, в'їзд фурам в Одесу закритий, і їм доводиться чекати ночі.

В цей момент на обох сторонах мосту встановлені патрулі поліції, вони допомагають розвантажити трасу і врегулювати потік транспорту.

Зазначимо, що міст ремонтують останні 12 років, прокладають три смуги в напрямку Одеси. Проводять роботи з підготовки до гідроізоляції, по лівому проїзду налаштовують пристрої буронабивних сваїв і регідії. Також під мостом встановлять автоматизований вантажний комплекс, який буде без людського втручання контролювати вантажопотоки.

Величезні затори почали утворюватися в цей рік, через те, що багато українців їдуть в Одесу до моря через карантинні обмеження та неможливість виїхати закордон.

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