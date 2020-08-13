Під Одесою виявлена сибірська виразка: які симптоми у хворого

Під Одесою чоловік захворів на сибірську виразку (фото: azattyq-ruhy.kz)

У чоловіка в Одеській області виявлена сибірська виразка

В Одеській області у чоловіка виявили сибірську виразку. У місцевого жителя підскочила температура тіла і на гомілці виник фурункул, який потім трансформувався у виразку. Про це написали на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook.

Відзначається, що перші симптоми з'явилися у чоловіка 3 серпня, але в лікарню він звернувся лише 7 серпня. Відомо, що хворий займається купівлею тварин для подальшого перепродажу.

11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України методом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки. Фахівці обласного лабораторного центру і Держпродслужби приймають необхідні заходи щодо недопущення поширення захворювання.

Організовано медичне спостереження за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку.

Для довідки

Сибірська виразка не передається від людини до людини. Зараження людини сибірською виразкою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, зняття шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманого від хворих тварин, при вживанні в їжу м'які м'яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах шляхами Не виключається зараження через грунт або предмети, забруднені збудником.

Як ми раніше писали, остання великий спалах сибірської виразки в Україні був зафіксований також в Одеській області; тоді на карантин закрили два села і госпіталізували кількох осіб.