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Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)

Автор: Володимир Костирін

Під Одесою в національному природному парку "Тузлівський лимани" екологи виявили останки стародавньої невідомої тварини, ідентифікувати яку можна буде тільки після проведення профільної наукової експертизи.

Про знахідку 18 лютого повідомив начальник науково-дослідного відділу Парку Іван Русєв у своєму Facebook.

За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (стародавні ссавці, які нагадували помісь мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".

Зазначається, що кістки належать тварині, що жила мільйони років тому. Точний вік також ще належить з'ясувати вченим.

"Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва", - пише Русєв.

Під Одесою знайшли кістки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Також він закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися в цих питаннях, позаяк попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до ОНУ ім.І.І.Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".

Під Одесою виявили рештки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Нагадаємо, що в 2017-му в цьому ж районі під час обстеження берегової зони Тузлівських лиманів на рівні 8 метрів від поверхні землі співробітники національного парку також знаходили останки стародавніх тварин, які могли належати мамонтові або мастодонту.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта.

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