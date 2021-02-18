Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)

За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (стародавні ссавці, які нагадували помісь мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".

Зазначається, що кістки належать тварині, що жила мільйони років тому. Точний вік також ще належить з'ясувати вченим.

"Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва", - пише Русєв.

Під Одесою знайшли кістки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Також він закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися в цих питаннях, позаяк попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до ОНУ ім.І.І.Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".

Під Одесою виявили рештки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")