Під Одесою знайшли останки доісторичного носорога: в мережі розгорілися баталії

Він також додав, що ця потенційно унікальна знахідка найближчим часом буде передана вченим Одеського національного університету імені І. Мечникова.

"Я припускаю, що це хребець шерстистого носорога, вчені з ОНУ вже більш точно визначать", - написав Олександр.

Ось таку кістку знайшли під Одесою (фото: facebook.com/Черноморск @ online)

Може, це останки мамонта?

Деякі коментатори під постом про знахідку припустили, що це може бути кістка мамонта.

"Думаю, у мамонта теж будуть подібні кістки. Знаю, що в Санжійці після зсувів знаходили кістки теж", - написав Дмитро Смирнов.

"У нас в Чорному морі купа скелетів з цього періоду, у тому числі і мамонти. Хлопці, які пірнають за мідією, знають усі ці місця", - додав Владислав Шиндрик.

Але мамонтові саме ця кістка належати не могла.

"Хребець дрібнуватий для хоботного. У мамонтів вони більш масивні", - відповів Макаренко і додав, що "в цих краях багато залишків викопних тварин і викопної рослинності можна знайти".

"Справжній "Клондайк", - додав він.

Собака кістку зарила?

Є, звичайно, і ті, хто вважає: ця знахідка не має абсолютно ніякої археологічної цінності. Можливо, кажуть вони, це останки звичайної корови.

"Собака кістку зарила, а вони відразу - носоріг", - написала Діана Мороз.

"Цілком можливо, що цю кісточку дійсно пес зарив. Але, в такому разі, це була досить давня собака, віком 12 000 років", - відповів Макаренко.

"Тут два варіанти в мене: судячи за розміром хребця - це бізон пріскуса або шерстистий носоріг. Я більше схиляюся до другого. Але у вчених більше досвіду у визначенні викопних останків, ніж у мене", - резюмував він.

Як виглядав шерстистий носоріг

Шерстистий носоріг (Coelodonta antiquitatis) мешкав на великих відкритих просторах Європи та Азії близько 8-14 тис. років тому. Значна частина періоду існування цієї тварини припала на час останнього зледеніння в історії Землі.

Шерстистий носоріг у поданні художника (wikipedia.org)

Шерстистий носоріг, як і вищезгаданий бізон пріскуса (степовий зубр), був типовим представником так званої мамонтової фауни. Основними причинами його вимирання вважаються зміна клімату і пов'язані з ним зміни у флорі, а також полювання первісних людей.

Суматранський носоріг - найближчий сучасний родич шерстистого носорога (фото: zoomviewer.toolforge.org)

Ці носороги водилися на всій території України!

В Україні вже знаходили останки цієї тварини. При чому відразу двох особин, один з яких був повністю збереженим (не вистачало тільки частини хутра і копита). Вони були виявлені в смоляній ямі в шарах глинистих пісковиків поблизу села Старуня Івано-Франківської області в 1907 році.

"Один з трупів носорога мав прижиттєві ушкодження, отримані від людини. Біля плеча і стегна були виявлені сліди поранення гострим предметом, а поблизу туші був виявлений збережений спис. Однак цей носоріг не потрапив до рук мисливців - він загинув, провалившись у яму, наповнену озокеритом, завдяки чому зберігся досить повно", - говориться в журналі "Первісна археологія".

Копія муміфікованого носорога, знайденого в Старуні (фото: wikipedia.org)