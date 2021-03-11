Під Одесою знайшли останки доісторичного носорога: в мережі розгорілися баталії

Під Одесою біля Чорноморська знайшли кістки імовірно стародавнього носорога виду Coelodonta antiquitatis.
Про це розповів Олександр Макаренко, показавши Facebook фото знахідки.
Він також додав, що ця потенційно унікальна знахідка найближчим часом буде передана вченим Одеського національного університету імені І. Мечникова.
"Я припускаю, що це хребець шерстистого носорога, вчені з ОНУ вже більш точно визначать", - написав Олександр.
Ось таку кістку знайшли під Одесою (фото: facebook.com/Черноморск @ online)
Деякі коментатори під постом про знахідку припустили, що це може бути кістка мамонта.
"Думаю, у мамонта теж будуть подібні кістки. Знаю, що в Санжійці після зсувів знаходили кістки теж", - написав Дмитро Смирнов.
"У нас в Чорному морі купа скелетів з цього періоду, у тому числі і мамонти. Хлопці, які пірнають за мідією, знають усі ці місця", - додав Владислав Шиндрик.
Але мамонтові саме ця кістка належати не могла.
"Хребець дрібнуватий для хоботного. У мамонтів вони більш масивні", - відповів Макаренко і додав, що "в цих краях багато залишків викопних тварин і викопної рослинності можна знайти".
"Справжній "Клондайк", - додав він.
Є, звичайно, і ті, хто вважає: ця знахідка не має абсолютно ніякої археологічної цінності. Можливо, кажуть вони, це останки звичайної корови.
"Собака кістку зарила, а вони відразу - носоріг", - написала Діана Мороз.
"Цілком можливо, що цю кісточку дійсно пес зарив. Але, в такому разі, це була досить давня собака, віком 12 000 років", - відповів Макаренко.
"Тут два варіанти в мене: судячи за розміром хребця - це бізон пріскуса або шерстистий носоріг. Я більше схиляюся до другого. Але у вчених більше досвіду у визначенні викопних останків, ніж у мене", - резюмував він.
Шерстистий носоріг (Coelodonta antiquitatis) мешкав на великих відкритих просторах Європи та Азії близько 8-14 тис. років тому. Значна частина періоду існування цієї тварини припала на час останнього зледеніння в історії Землі.
Шерстистий носоріг у поданні художника (wikipedia.org)
Шерстистий носоріг, як і вищезгаданий бізон пріскуса (степовий зубр), був типовим представником так званої мамонтової фауни. Основними причинами його вимирання вважаються зміна клімату і пов'язані з ним зміни у флорі, а також полювання первісних людей.
Суматранський носоріг - найближчий сучасний родич шерстистого носорога (фото: zoomviewer.toolforge.org)
В Україні вже знаходили останки цієї тварини. При чому відразу двох особин, один з яких був повністю збереженим (не вистачало тільки частини хутра і копита). Вони були виявлені в смоляній ямі в шарах глинистих пісковиків поблизу села Старуня Івано-Франківської області в 1907 році.
"Один з трупів носорога мав прижиттєві ушкодження, отримані від людини. Біля плеча і стегна були виявлені сліди поранення гострим предметом, а поблизу туші був виявлений збережений спис. Однак цей носоріг не потрапив до рук мисливців - він загинув, провалившись у яму, наповнену озокеритом, завдяки чому зберігся досить повно", - говориться в журналі "Первісна археологія".
Копія муміфікованого носорога, знайденого в Старуні (фото: wikipedia.org)
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