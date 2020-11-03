Під Одесою мучили в неволі "краснокнижного" птаха: історія закінчилася несподівано

Під Одесою випустили на волю орла (фото: pixabay.com)

В Одеській області мучили в неволі орлана-білохвоста

В Одеській області випустили на волю пташку, яка занесена в Червону книгу України. Це орлан-білохвіст. Його ще влітку забрали у вуличних фотографів, які знущалися над птахою і утримували її в неналежних умовах. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Птаха використовували фотографи в корисливих цілях - для розваги туристів і заробітку. У зоопарк вона потрапила знесиленою. Орлана відгодовували і лікували. Птаха привезли на територію "Тилігульського лиману" і випустили.

"Кілька місяців ми займалися лікуванням та реабілітацією цієї тварини і він знайшов здатність впевнено літати, полювати. З'явилися високі шанси його успішної адаптації в дикій природі, і ми випустили орлана в його середовище", — розповів директор одеського зоопарку Ігор Бєляков.

Орлана відпустили на території Тилігульського лиману, він із задоволенням розправив крила і щасливий полетів.

Зазначимо, що орлан-білохвіст - це хижак з родини яструбових. Він занесений в міжнародну Червону книгу, а також в Червону книгу України.

Під Одесою відпустили на волю орлана

Як ми розповідали раніше, в Чорнобильському заповіднику водиться горобиний сичик - ценайменша сова в Україні. Ця пташка є хижачкою, незважаючи на свою мініатюрну вагу - всього 80 грамів.

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