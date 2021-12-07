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Під Одесою мати здала "копам" сина-дезертира

Автор: Роман Мирончук

У селі Новоградківка Одеської області жінка зателефонувала в поліцію і повідомила, що її син втік з армії і зараз знаходиться вдома.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"В Одеській області мати здала свого сина поліції, коли той втік зі служби додому", - йдеться в повідомленні.

У каналу також з'явилася заявка в поліцію, яка була зареєстрована в понеділок, 6 грудня, о 14:46.

Заявка матері дерезртира (Telegram-канал "Ху**ая Одеса")

Хлопець 1998 року народження і служить у Львівській частині. Він зв'язист.

Нагадаємо, в Івано-Франківську суд дозволив хлопцеві не служити в армії через релігійні переконання. Крім того, суддя зобов'язав Івано-Франківську ОДА та Департамент соціальної політики компенсувати позивачу судовий збір, сума якого склала 908 гривень.

У справі зазначається, що молодий чоловік є членом релігійного об'єднання "Свідків Єгови в Україні", він прийняв водне хрещення, і з липня 2020 року був призначений керівним комітетом цієї релігійної організації на посаду священнослужителя - старійшиною (єпископом) зборів.

Ми також писали про те, що контрактник ЗСУ став жертвою цькування через камінг-аут. Товариші по службі його шантажують і погрожують, а начальство ніяк не реагує на це.

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