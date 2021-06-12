Під Одесою недбалість батьків призвела до смерті дочки від хвороби, а син відстав у розвитку

Як повідомила старша слідча Одеського райуправління поліції № 1 Наталія Калинка, зараз вирішується питання про обрання горе-батькам запобіжного заходу.

Трагічний випадок стався ще в березні, коли в родині 33-річного чоловіка і його 26-річної дружини померла 8-місячна дочка від бронхопневмонії.

Відвідавши будинок сім'ї, правоохоронці побачили, що подружжя, яке неодноразово притягувалося до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків, довело оселю до непридатного для життя стану.

Також з'ясувалося, що їх 2-річний син не отримував належного харчування, уваги та догляду, і почав відставати в розвитку. Хлопчика вилучили з сім'ї в дитячий заклад, де ним займаються кваліфіковані фахівці.

Щоб довести винність подружжя в недбалості з таким тяжкими наслідками, правоохоронцям знадобилося кілька місяців. Були проведені судово-медичні, психолого-психіатричні та комісійні експертизи.

"Для з'ясування обставин і причини події було розпочато кримінальне провадження, в ході якого з'ясувалося, що до трагедії призвела недбалість батьків, які не подбали про повноцінне лікування дочки", - йдеться в повідомленні.