Під Одесою град вбив сотні птахів: деякі занесені в Червону книгу

Град вбив сотні птахів у Одеській області (pixabay.com)

Опади завдали серйозної шкоди

Потужний град та злива вбили в Одеській області майже пів тисячі птахів. Зокрема тих, які занесені в Червону книгу. Це явище шокувало не тільки місцевих жителів, але й людей, які досліджують подібного роду явища.

На території національного парку "Тузлівські лимани" від граду і затоплення загинули свійські тварини у двох селах, які межують із заповідником, передає ТСН.

Потужний смерч залив двори місцевих жителів. Фермер розповів, що його багатотонну техніку просто зносило. А велика вода ледь не забрала життя його знайомої, яка спробувала перейти затоплену вулицю.

На наступний день вся вода стекла. Здавалося б, на цьому все має скінчитися, але ж ні. Сільські жителі побачили страшну картину: сотні мертвих птахів, яких убив град. Окремо лежали мертві лелеки, які до останнього трималися в зграї.

300 птахів різного виду згубила нещадна стихія. Найбільше загинуло куликів. Серед трупів лелек сільські жителі знайшли одну живу. Вона не тікала, бо отримала від граду струс мозку і позбулася зору.

Люди забрали птицю, щоб вона не стала легкою здобиччю для хижаків. Лелеку назвали Робінзон. Тепер їй доведеться зимувати у людей, а дже відлетіти на зимівлю не вийде. До того ж, лелеки це роблять тільки зграєю.

Як ми раніше повідомляли, під Хмельницьким пронісся сильний буревій, і потужні пориви вітру з градом за півтори години встигли накоїти чимало лиха в Шепетівці. В результаті стихії місто залишилося без води.

Раніше повідомлялося, що захід України сильно постраждав від злив та ураганів, і вулиці перетворилися на гірські річки.