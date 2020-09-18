Під Одесою госпіталізували строковика з інсультом: офіцерам закидають знущання

Під Одесою госпіталізували військовослужбовця строкової служби ЗСУ з інсультом після "виховних" заходів, які влаштували офіцери військової частини.

За словами товаришів по службі, командування в/ч А3880 в смт Чорноморське так покарало п'ятьох бійців за самоволку і розпивання спиртних напоїв. Про це передає Думская.net.

Серед порушників був також і потерпілий строковик одного з формувань протиповітряної оборони оперативного командування "Південь".

Зазначається, що інцидент стався ще в серпні. Замість того, щоб притягти солдатів за самоволку до адміністративної відповідальності, офіцери вирішили провести "виховну роботу". Причому не тільки з порушниками, а й з бійцями, які не причетні до події.

Військовослужбовці стверджують, що командири наказали підлеглим здати цивільний одяг і порізали його ножицями. Потім на плацу влаштували багатогодинну стройову підготовку, і продовжили її в казармі. Нібито солдатів змусили годинами займатися фізичними вправами

18 серпня солдат-строковик з Вінниці 2000 року народження втратив свідомість, і вранці 19-го його доставили в одеський військовий шпиталь (військово-медичний клінічний центр Південного регіону), де поставили діагноз "інсульт".

За словами волонтерів, солдат поступив у госпіталь 19 серпня з крововиливом у мозок і зараз лежить в неврології.

"Його не били, а просто заганяли - змушували марширувати та бігати по плацу на спеці та осонні. Він був важкий, але зараз вже поступово відходить. З ним у палаті лежить дядько-АТОшник - допомагає йому", - розповіли вони та додали, що хлопець забезпечений медикаментами і всім іншим.

Офіцери військової частини запевнили, що жодної "вихованки" з багатогодинним ходінням по розпеченому плацу не було. Вони заявили також, що інформація про самоволку також не відповідає дійсності, а просто група строковиків влаштувала пиятику. Коли про це дізналися, особовий склад вивели з казарм і кожного перевірили на предмет алкогольного сп'яніння. У кого були ознаки - відправили на медичний огляд.

Військові також розповіли, що хлопець із Вінниці на громадянці займався єдиноборствами й отримував травми голови, тобто інсульт не пов'язаний з його службою.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах військовим довелося спати на вулиці, тому що військову частину не попередили про прибуття солдатів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада посилила покарання для призовників-ухильників і затвердила збільшення штрафів.